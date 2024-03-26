Лепс проведет ближайшие концерты в Королеве и Санкт-Петербурге

Григорий Лепс вошел в список российских знаменитостей, выразивших соболезнования по поводу трагического события в «Крокус Сити Холле», также сообщил в своем аккаунте в социальной сети о решении продолжить запланированные сольные выступления в различных городах России, в том числе в Королеве и Санкт-Петербурге, пишет Центральная Служба Новостей.

Народный артист РФ подтвердил, что концерты состоятся в соответствии с ранее определенным графиком. Григорий Лепс указал, что его ждут выступления в ЦДК Королева 27 марта и в БКЗ Санкт-Петербурга 29 марта.

Это решение встретило неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей, особенно на фоне решения других известных личностей, таких как Олег Газманов, отменить или перенести свои выступления в знак траура по жертвам произошедшей трагедии.