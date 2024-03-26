Гуф обиделся на сравнение новой девушки с бывшими

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) показал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новую пассию. Он опубликовал фото, на котором находится с возлюбленной в лифте, а на фон наложил трек Димы Билана «Это была любовь». В комментариях под постом подписчики выразили мнение, что новая пассия Гуфа похожа на его бывших девушек.

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«Да они же все одинаковые, Леш!», «Если не вникать, можно подумать, что он в очень длительных отношениях», «Сериал „Клон“ 354-я серия», написали пользователи.

Рэпер в ответ на это заверил, что больше не будет делиться кадрами в соцсетях.

Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Окей. Надеюсь, у вас все разные, — написал исполнитель.

По информации издания Teleprogramma.pro, новую пассию Гуфа зовут Разият Салахова. Исполнитель отметил на фото ее аккаунт, в котором более 15 тысяч подписчиков.

Ранее NEWS.ru составил список звезд, которые развелись в 2023 году. В нем оказались Гуф и Юлия Королева, Вера Брежнева и Константин Меладзе, Павел и Мария Погребняк, Александра Бортич и Евгений Савельев, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, а также Катя Лель, которая ушла от мужа Игоря Кузнецова.

Бывшая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай призналась, что совсем не общается с рэпером. Она отметила, что попытка просто дружить с экс-мужем привела к тому, что они переобщались и начали спорить.