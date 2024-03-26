Лерчек опубликовала совместное фото с мужем на фоне сообщений о разводе

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась совместным фото с мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным, на фоне сообщений о разводе. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша разместила в сторис в соцсети совместный снимок с супругом и двумя детьми. К фото она прикрепила опросник, в котором предложила подписчикам задать ей вопросы, касающиеся ее грядущего марафона.

Накануне Чекалины не явились на слушание суда по разводу. 19 марта стало известно, что Лерчек подала на развод.

Ранее Чекалина заявляла, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также их обвинили в отмывании денег.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что дело по обвинению в неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. При этом отмечалось, что расследование по делу о легализации денежных средств продолжается. В марте дело об отмывании денег было прекращено.

Чекалины поженились в 2012 году. Они воспитывают троих детей — восьмилетних близнецов Алису и Богдана, а также двухлетнего сына Льва.