Тейлор Свифт засняли за поцелуями с возлюбленным на отдыхе

Певица Тейлор Свифт и ее новый возлюбленный, футболист Трэвис Келси, отправились на отдых на Багамы. Фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Daily Mail.

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Тейлор Свифт и Трэвиса Келси подловили на пляже. Певица была одета в желтый купальник и черные солнцезащитные очки, а футболист — в синие плавки. Сначала влюбленные загорали на солнце, а после отправились купаться. Папарацци удалось заснять, как знаменитости целовались в воде.

Новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями. До этого пресса писала, что Свифт планирует обручиться с бойфрендом-футболистом этим летом.

В начале марта поклонники Тейлор Свифт стали беспокоятся о здоровье певицы. Во время концерта в Сингапуре, прошедшего в рамках гастрольного тура звезды Eras Tour, она почувствовала себя плохо. Певица закашлялась, когда исполняла песню «Delicate».

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