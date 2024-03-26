Пригожин осудил западных артистов за молчание о трагедии в «Крокусе»

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru раскритиковал западных звезд за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, демонстративное молчание вызвано политическими мотивами.

Почему западные артисты игнорируют трагедию в «Крокусе»? Где Мадонна, Стинг? Где все великие артисты, которые должны быть солидарны и уважительны по отношению к зрителям? «Крокус Сити Холл» это концертный зал частных предпринимателей, которые никоим образом не связаны с действующей властью. Там раньше выступило там много звезд. Певица Шаде, например. Почему вся мировая общественность в виде западных звезд ратовала на Pussy Riot, которые «плюнули в лицо» религиозным деятелям, но даже не выразили соболезнования жертвам теракта? — сказал Пригожин.

Ранее пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала. При этом пользователи Сети отмечают, что о трагических событиях высказались все члены ее семьи, даже Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

25 марта Пугачева поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, решившую прервать концерт из-за сигнала воздушной тревоги в Кривом Роге. Артистка заявила, что душой с артисткой и назвала происходящие события ужасом.