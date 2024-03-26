Певица Нюша сдала кровь для пострадавших в «Крокусе»

Певица Нюша приняла участие в акции «Русской Медиагруппы» и ФМБА и сдала кровь для пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Передвижной пункт по приёму донорской крови был организован у студии «Русского Радио» и телеканала RU.TV.

«Для меня очень важно оказать какую-то помощь, сделать, что возможно. В «Крокусе» было запланировано много мероприятий. Сейчас все в шоке от того, что произошло. Сегодня хочется хоть чем-то поддержать людей, пока вместе с моей мамой сдаём кровь», — заявила Нюша.

Со своей стороны, Юрий Киселёв отметил, что артисты должны показывать пример.

«Я сегодня сдаю кровь, чтобы подать пример своим друзьям», — сказал он.

Наталья Подольская, в свою очередь, сообщила, что очень хочется помочь, чем возможно, и она призывает людей это сделать.

Ранее сообщалось, что более 24 тыс. человек из 86 регионов Российской Федерации сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».