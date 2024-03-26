«Прощался с жизнью»: кто из звезд спас себя и семью при теракте в «Крокусе»

Несколько знаменитостей были в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. Кто из звезд смог спастись, что они рассказали, как пережили трагедию?

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Как спаслась Мария Миронова

Актриса Мария Миронова рассказала, что могла оказаться с сыном в «Крокусе» в момент теракта. На своей странице в социальной сети она написала, что находилась с ребенком в соседнем ТРК «Вегас» за полтора часа до трагедии.

«Огромное горе, дай Бог сил всем пострадавшим и их родным. Светлая память безвременно ушедшим. 2 дня просмотра событий с места теракта... 2 дня осознания... Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего „Вегаса“ за 1,5 часа до этой трагедии. Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла», — призналась артистка.

Также она поделилась мыслями по поводу произошедшего в «Крокусе». Миронова отметила, что у нее нет ответа на многие вопросы, которые появляются на фоне трагедии. Актриса выразила надежду, что виновные в теракте будут наказаны, а подобное никогда не повторится снова.

«Почему эти люди оказались там? Кто-то ехал из другого города на концерт. Кто-то ушел в ресторан на последнем этаже и не остался в буфете, где расстреливали. Кто-то защищал своих близких, дрался с террористами и остался жив... Кого-то расстреляли в упор. Кто-то совершил подвиг и вывел людей на улицу, найдя путь в давке. Кто-то задохнулся, не найдя пути. Кто-то бежал прямо на коньках с катка в соседнем „Вегасе“. Стечение страшных обстоятельств? Нет ответа. Дай Бог, чтобы это зло было наказано, дай Бог, чтобы оно не повторилось снова», — написала Миронова.

Как спасался Сергей Светлаков

Юморист и продюсер Сергей Светлаков пришел на концерт рок-группы «Пикник» вместе с близкими и в момент начала расстрелов находился в зрительном зале. Артист признался, что уже попрощался с жизнью, но успел выбежать в коридор.

«С несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны... Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — приводит рассказ Светлакова журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Затем в помещение начал проникать едкий дым, и поэтому нужно было принимать решение о дальнейших действиях. Спастись Светлакову и другим людям помогла администратор «Крокуса» София Мейер.

«Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было... Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник „Крокуса“ и махал нам, чтобы мы бежали не через центр», — поделился артист.

После этого люди оказались на улице, где бежали без одежды несколько километров. По словам Светлакова, там его уже ждала супруга на машине, которая по счастливой случайности опоздала на концерт.

«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — рассказал Светлаков.

Как удалось спастись Виктору Гусеву

Спортивный комментатор Виктор Гусев прибыл на концерт «Пикника» в компании супруги Ольги и друзей. Он рассказал, что, когда вооруженные люди ворвались в зал, его супруга делала фото и, сама того не зная, запечатлела его с приятелями реакцию на случившееся.

«Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере... И то, что уже видим мы», — поделился он в соцсетях.

Как и Светлакову, ему удалось спастись из «Крокуса» благодаря администратору Софии Мейер. Она вместе со зрителями блокировала двери лож и заставляла их мебелью, чтобы не пустить туда террористов.

«А потом, сказав: „За мной!“ — вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу, единственным путем к спасению», — сообщил комментатор.

Как Оскар Кучера спас жену из «Крокуса»

Актер и телеведущий Оскар Кучера стал свидетелем теракта в «Крокусе». За 15 минут до начала стрельбы он подвез свою жену Юлию к торгово-выставочному комплексу и уехал. Когда террористы вошли в здание и начался пожар, артист получил звонок от супруги, которая сообщила, что рядом стреляют, а людей не выпускают из комплекса.

Кучера настоял на том, чтобы супруга вышла из здания на улицу. Телеведущий сам приехал на место происшествия, чтобы забрать жену.