Сергей Жуков перевел деньги пострадавшим в теракте

Российский музыкант, певец и актер, лидер "Руки вверх!" Сергей Жуков присоединился к стихийной акции наших неравнодушных звезд и тоже перевел деньги для помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе".

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Как рассказал в Telegram-канале Сергей, о трагедии он узнал сразу после своего концерта в Пензе:

"Сел в машину, открыл телефон, и на меня посыпались новости. Это было оглушающе страшно". "Я смотрел в сторону зала, где только что вместе с нами пели и танцевали шесть тысяч человек, и меня передернуло от ужаса, я пытался уложить в голове происходящее и не мог", - пишет исполнитель. "Сейчас прошло несколько дней, и с каждой минутой я понимаю, что слов недостаточно. Никаких слов недостаточно. Даже действий будто недостаточно, потому что они не в силах исправить непоправимое", - продолжил музыкант, замечая, что пытаться помочь жертвам теракта мы, всё-таки, можем. "Мы все выстоим. И будем помогать", - пишет Сергей.

Сумму своего пожертвования артист называть не стал.

"Я искренне, до слез соболезную всем, кого коснулась эта жуткая трагедия. Мы все рядом с вами. Каждый по возможности, вы не одни. С вами вся страна", - заключил своей эмоциональный пост музыкант.

Певец SHAMAN перевел жертвам теракта 5 000 000 рублей, Ольга Бузова - 2 000 000 рублей.