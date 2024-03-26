Shot: Слепаков* решил продать весь бизнес в России

Юморист Семен Слепаков* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) избавляется от последнего бизнеса в России. Об этом сообщил Telegram-канала SHOT.

В марте 2022 года Слепаков* без каких-либо объяснений уехал из России в Израиль. Позднее он решил успокоить своих подписчиков и пообещал вернуться, не назвав при этом сроков. 14 апреля 2023 года Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за то, что получал денежные средства от иностранных источников и негативно высказывался в отношении граждан России.

По данным Telegram-канала, Слепаков* подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам.

Решение о ликвидации бизнеса юмориста должно быть принято налоговой службой 1 апреля.

При этом Слепаков* также продал недвижимость в России - квартиру в ЖК Park Residence в Москве. По информации СМИ, цена в объявлении стояла всего 295 миллионов рублей из-за срочности, но квартира продавалась достаточно долго. Позднее в клубном доме, который находится возле Крымской набережной, напротив памятника Петру, самая дешевая квартира стала стоить почти за 691 миллион рублей.

*внесен в список иностранных агентов Минюстом России