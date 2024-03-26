Галкин* высмеял внешность Киркорова на концерте в Израиле

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) высмеял пластические операции Филиппа Киркорова на концерте в Израиле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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Супруг Аллы Пугачевой проигнорировал теракт в Красногорске и продолжил юмористические выступления. Выйдя на сцену, артист публично высмеял внешность Киркорова. Он считает, что после операции у Филиппа ноги «стали иксом». Максим посоветовал ему исправить ситуацию, «переставив местами» конечности.

Также он вспомнил про появление Филиппа на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.

«На чуть-чуть забежал, утратив контроль, и весь мир вдруг узнал, что я голый король», — высказался артист.

Ранее певец Андрей Мисин рассказал, что певица Алла Пугачева готовится вернуться на сцену. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что в Барнауле отменили концерт Лолиты Милявской, запланированный на 29 марта.

*признан иноагентом на территории РФ