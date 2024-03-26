Жена Петросяна сходила на концерт через три дня после теракта в «Крокусе»

Жена юмориста Евгения Петросяна побывала на концерте после теракта и заявила об отсутствии страха. Татьяна Брухунова призналась в соцсетях, что искусство имеет целительные свойства и помогает адаптироваться.

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Звезда всегда любила посещать театральные постановки и концерты, и не стала ставить на паузу посещение публичных мероприятий даже после трагедии в «Крокус Сити Холле». Поклонников удивило, что девушка через три дня после теракта вышла в люди. Она побывала в консерватории.

«Вы искренне интересовались, а не страшно ли мне? Нет, мне не страшно. Я даже не знаю, как это объяснить, и почему это так работает. У меня абсолютно отсутствует в этом смысле чувство страха, мне не страшно ходить на концерты. Более того, сегодня я иду в театр», – поделилась Татьяна.

Брухунова отметила, что искусство лечит и расслабляет «внутренние струны».

«Вместе мы сила, никогда это не забывайте», — добавила супруга юмориста.

Напомним, что Татьяна Брухунова стала пятой супругой Петросяна. Официально их отношения были узаконены в декабре 2019 года. Они скрывали ожидание общего ребенка и лишь в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фотографию с шестимесячным мальчиком, которого назвали в честь отца артиста, Вагана Межлумовича. 13 марта 2024 года Брухунова показала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Она умолчала о своей второй беременности, вызвав слухи о том, что девочку выносила суррогатная мать. Жена юмориста отметила, что не собирается отчитываться перед незнакомыми людьми или показывать перинатальную карту.

У Евгения Петросяна также есть дочь Викторина, которой 55 лет.

Ранее жена Петросяна заявила, что муж может иметь детей «хоть до ста лет».