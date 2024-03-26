Муж оперной певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в «Крокусе». Юсиф Эйвазов обратился к публике в соцсети.

26 марта у Эйвазова должен был пройти концерт в Большом зале Московской консерватории. Однако из-за теракта в «Крокус Сити Холле» выступление перенесли на конец мая. По словам певца, он сам попросил организаторов о переносе, чтобы после трагедии «минуло хотя бы 40 дней». Супруг Анны выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске.

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«После такого чудовищного и совершенно зверского теракта, который произошел, не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и развлекать людей. Это очень сложно, я бы сказал — невозможно», — заявил муж Нетребко.

Также он поддержал владельцев «Крокуса» и выразил надежду на то, что здание будет восстановлено.

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