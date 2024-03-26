Валя Карнавал посетила мемориал около «Крокус Сити Холла»

Стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла» в Подмосковье посетила блогер и певица Валя Карнавал, чтобы почтить память погибших. Она рассказала о своих чувствах в беседе с РЕН ТВ.

«Словами не описать все то, что каждый гражданин нашей страны сейчас чувствует. Это и боль, и сожаление, и злость, и ненависть, и просто непонимание случившегося», – заявила она.

Блогер пожелала всем пострадавшим выздоровления и возвращения домой, а тем, кто в результате этой трагедии потерял близких людей, — сил, чтобы преодолеть такую тяжелую потерю.