SHAMAN пожертвовал 5 млн рублей жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Певец SHAMAN (Ярославль Дронов) перевел 5 млн рублей на счет "Российского Красного Креста", собирающего пожертвования для пострадавших и семей погибших во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Скриншот транзакции артист разместил в своем Telegram-канале.

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"Всё общение с пострадавшими от моего имени ведёт только "Российский Красный Крест". Поэтому прошу не обращать внимания на всевозможные провокации, вбросы и фейки. Кто-то в такой момент пытается спекулировать на трагедии. Бог им судья", - написал ранее певец.

Накануне артист представил клип на песню "Реквием", написанную после трагедии.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" произошла террористическая атака.