Певец Жуков перевел средства для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков перевел средства для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале. О теракте Жуков узнал сразу после своего концерта в Пензе. Он смотрел на зал, где только что выступил, вспоминал о сотнях своих выступлений в "Крокусе" и не верил в произошедшее. "Я смотрел в сторону зала, где только что вместе с нами пели и танцевали 6 тысяч человек, и меня аж передернуло от ужаса, я пытался уложить в голове происходящее и не мог…" - признается он. По словам певца, он сделал пожертвование в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим. Своих поклонников Жуков призвал поступить аналогично. "Я искренне, до слез соболезную всем, кого коснулась эта жуткая трагедия. Мы все рядом с вами. Каждый по-возможности, вы не одни. С вами вся страна", - заверил артист (орфография и пунктуация сохранены — "Газета.Ru"). Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Накануне Анна Asti сообщила, что перевела миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".