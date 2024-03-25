Чекалины проигнорировали заседание суда по разводу

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин не пришли на заседание суда по их разводу. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, там не оказалось и их адвокатов.

О подаче Чекалиной на развод с мужем стало известно 19 марта. СМИ обратили внимание на соответствующую карточку дела в едином информационном пространстве мировых судей города Москвы.

В марте 2023 года Лерчек и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В ноябре СМИ сообщали, что они погасили задолженность. 29 декабря адвокат Валерии заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров закрыли, с них сняли все ограничения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что супругам при разводе придется поделить совместно нажитое имущество. В частности, автомобили BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400, общая стоимость которых оценивается в более 50 миллионов рублей.