Шаляпин получил половину квартиры площадью 400 кв. м от чужой бабушки

Певец Прохор Шаляпин признался, что получил от чужой бабушки в наследство квартиру. Об этом он рассказал на шоу «Пусти переночевать!».

40-летний артист уверяет, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал.

По словам Шаляпин, он не любит, когда к нему приходят гости, к себе он обычно приглашает только знаменитостей.

Накануне Шаляпин признался, что балерина Анастасия Волочкова многому его научила за время их дружбы.