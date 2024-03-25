Григорий Лепс заявил, что женщинам всегда нужны деньги

Певец Григорий Лепс заявил в беседе с teleprogramma.pro, что женщинам всегда нужны деньги.

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Лепс отметил, что его не беспокоит подобное желание у потенциальных партнерш. При этом артист заявил, что его всегда привлекала в дамах честность и порядочность. Певец уточнил, что не противопоставляет эти черты характера и нужду в деньгах.

"Мне тоже нужны деньги. Как вы считаете, я честный и порядочный?" - заявил исполнитель.

Лепс добавил, что при выборе возлюбленной также смотрит и на внешность. Однако это не является главным фактором. Для певца важны "нормальные человеческие взаимоотношения".

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей - дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения. В марте 2024 года Григорий Лепс расстался с возлюбленной, которая, как он утверждал ранее, была моложе его на 40 лет. По словам певца, теперь он остался в одиночестве и ему некому покупать дорогие подарки.