Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вступился за детей знаменитостей на «Новой Фабрике звезд». Его цитирует журнал «Антенна-Телесемь».

Наставник творческого проекта не согласен с теми, кто считает, что сына Тины Канделаки Лео, сына Михаила Круга Александра, племянницу Гарика Мартиросяна Нонну и сына балетмейстера Сергея Филина Александра взяли на шоу «по блату».

«Что же теперь делать детям известных людей? Так и жить в тени родителей, не пытаться ничего достичь, каждый раз получать психологическую травму и вылущивать претензии?» — размышляет Жуков.

Он уверен, что люди без голоса и харизмы просто не оказались бы на проекте.

«В «Фабрике» был тройной отбор, позволяющий избежать всех странных ситуаций, при которых к нам мог бы просочиться неинтересный, неталантливый, блатной человек», — не сомневается певец.

Накануне в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканалы перенесли развлекательные передачи.