Ани Лорак рассказала о непростом периоде в отношениях с дочерью

Певица Ани Лорак пожаловалась на непростой период взаимоотношений с дочерью из-за переходного возраста. Об этом пишет «7 дней».

«У нее сейчас переходный возраст. Если у кого есть дети такого возраста, вы меня понимаете. Это непростой период для родителей», — посетовала Лорак.

Лорак воспитывает 12-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет и официально развелась в 2019 году. Сейчас звезда состоит в отношениях с Исааком Виджраку.

Звезда познакомилась с избранником в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.