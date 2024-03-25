Газманов призвал отменить мораторий на высшую меру наказания после теракта в «Крокусе»

Певец Родион Газманов в своем Telegram-канале призвал вернуть высшую меру наказания для террористов и зачинщиков терактов.

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«Пятеро вооруженных автоматическим оружием подонков расстреляли безоружных людей и подожгли концертный зал. Я считаю, что мораторий пора отменять. Исполнители и заказчики терактов должны нести наказание соразмерное тому, что они натворили», — высказался Газманов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура и поставил свечу за упокой в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Россия ввела мораторий на высшую меру наказания в 1997 году, после того как вошла в Совет Европы и подписала Конвенцию о защите прав человека.