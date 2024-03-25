На странице Пугачевой после трагедии в "Крокусе" разразился скандал

После того, как правительство Российской Федерации решило начать специальную военную операцию, Алла Борисовна взяла свою сумку и покинула страну.

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Сначала она вела себя достаточно сдержанно, что даже вызывало уважение, но затем начала писать посты, которые дали понять российской публике, что певица никак не поддерживает народ.

Напротив. Она называла людей холопами и рабами, со злостью высказывалась о тех, кто не разделяет её убеждений и критикует. Когда произошел теракт в Крокусе, россияне были уверены, что трагедия не сможет оставить Пугачеву равнодушной. Та напишет пост с соболезнованиями и на время забудет о вражде с бывшими фанатами, ведь сейчас не та ситуация, когда стоит показывать свою принципиальность.

Но Алла Борисовна не написала ни слова. Это еще больше оскорбило россиян.