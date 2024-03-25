Егор Крид возложил цветы у «Крокуса» после теракта

Российский певец Егор Крид приехал к стихийному мемориалу, который был организован рядом с концертным комплексом «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. Поп-исполнитель сообщил об этом в Telegram-канале.

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Егор Крид посетил место трагедии в ночь на 25 марта. Певец опубликовал фотографию, на которой возлагает цветы у мемориала. Артист признался, что специально приехал в ночное время, чтобы ему не задавали вопросы журналисты.

«Просто захотел побыть рядом с вами и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах…» — написал Егор Крид.

Певец также сообщил, что отменил свой благотворительный стрим. Егор Крид признался, что ему нужен еще день, чтобы собраться с мыслями. Кроме того, исполнитель пообещал поклонникам, что обязательно поможет жителям Белгорода после обстрелов.

В «Крокус Сити Холле» произошел теракт вечером 22 марта. Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице на 23 и 24 марта.

Сбер и Российский Красный Крест открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим и их семьям во время теракта в «Крокус Сити Холле». Многие российские звезды сделали переводы. Накануне Егор Крид сообщил, что пожертвовал деньги.