Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

Стоимость выступления певицы Кристины Орбакайте на частном мероприятии раскрыла концертный директор Ольга Оркина. Ее слова приводит портал «Страсти».

Оркина сообщила, что артистка продолжила карьеру за рубежом и часто выступает на вечеринках и корпоративах.

«Цена таких выступлений начинается от пяти миллионов рублей, и ключевым фактором финального ценника является площадка», — рассказала она.

По словам концертного директора, организаторы выступлений часто предлагают заказчикам площадки в Турции. Однако за доплату Орбакайте согласна и на выступление в России.

Оркина также прокомментировала концерт артистки в баре в США.

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«Многие мои коллеги уже вовсю обсудили площадку, и стало известно, что средний чек заведения — 50 долларов. Возможно, администрация бара поднимет цены на данное мероприятие, но точно, что Кристина не заработает суммы, которые предпочитает видеть», — заключила она.

Ранее Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России.