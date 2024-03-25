Группа «Пикник» решила не отменять концерт в Санкт-Петербурге

Группа «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», не будет отменять предстоящее выступление в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Мероприятие запланировано на среду, 27 марта.

«Концерт группы "Пикник" состоится», — говорится в сообщении представителей большого концертного зала «Октябрьский».

Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса».

Лидер группы «Пикник» обратился к россиянам

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали прицельную стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.