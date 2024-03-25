Певец Дмитрий Билан пришел почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнитель принял участие в акции «Журавли». В разговоре с «360» Билан подчеркнул, что произошедшее вызвало у него «сумасшедшую боль». По словам певца, невозможно представить масштаб трагедии.

Даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль сумасшедшая, — отметил Билан.

В акции «Журавли» приняли участие сотни человек. В их числе также были певица Люся Чеботина и рэпер Navai (Наваи Бакиров).

Теракт произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области.

Акция в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» ранее прошла у концертного зала в Красногорске. На здании показали проекцию «Летят журавли». Многие люди в толпе не сдерживали слез.

Басманный суд Москвы 25 марта постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая. Были арестованы 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев.