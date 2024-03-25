Юлия и Анна Пересильд пришли к «Крокусу» после теракта

Актриса Юлия Пересильд вместе со своей дочерью Анной посетила стихийный мемориал, организованный у концертного комплекса «Крокус Сити Холл». Знаменитость поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Юлия Пересильд сделала фото вместе с дочерью Анной рядом с местом трагедии. Актриса также засняла, как люди возлагали цветы у мемориала в память о пострадавших в теракте. Кроме того, она записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что испытывает после произошедшего. Артистка призналась, что ей больно оттого, что «такое страшное горе нас всех объединяет».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Российские знаменитости сделали переводы в фонд помощи, организованный Сбером и Российским Красным Крестом. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Антон Пинский, Егор Крид и другие. Утром 23 марта Ида Галич посетила стихийный мемориал, устроенный у «Крокус Сити Холла». Позже на месте трагедии также заметили Анастасию Ивлееву.