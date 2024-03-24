Бузова: «Я двое суток плачу и молюсь»

Ольга Бузова, как и многие представители российского шоу-бизнеса, выразила свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Звезда призналась, что никак не может прийти в себя и плачет уже второй день. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

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«Мои хорошие, сегодня в день траура, я хочу просто искренне пожелать здоровья тем, кто сейчас все еще борется за жизнь. Мои мысли сегодня с каждым, кто пострадал, с каждым, кто с тревогой живет все эти дни. Я двое суток плачу и молюсь», - написала она в микроблоге.

Бузова обратилась со словами благодарности ко всем тем, кто помогал и помогает людям, попавшим в беду.

«От всей души хочу выразить бесконечное уважение тем, кто не смог остаться в стороне. Кто стал помогать с первых минут, огромная благодарность всем людям, которые в том числе бросились сдавать кровь, предпринимателям, которые бесплатно раздавали горячий чай, еду, списывали кредиты, бесплатно перевозили, спасателям, врачам — вы настоящие герои! Сегодня вся страна как никогда едина», — отметила поющая телеведущая.

Ранее некоторые российские артисты сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.