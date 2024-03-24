Трубач «Машины времени» покинул коллектив

Александр Дитковский (труба), с 2004 года работавший в «Машине времени», принял решение об уходе из коллектива. Как пишут СМИ, 56-летний музыкант сделал это из-за малой востребованности группы, сообщает «Комсомольская правда».

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О том, что Дитковский ушел, в личном блоге написал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич*.

«Опережая вопросы, вынужден сообщить, что Александр Дитковский покинул «Машину времени». По слухам, трудится в ансамбле Григория Лепса. Действительно, концертов там гораздо больше»,-объяснил он.

Макаревич дал ссылку на публикацию Дитковского, в которой тот говорит, что «счастье артиста - в востребованности».

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России.

*Признан иноагентом в РФ.