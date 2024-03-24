Группа «Чайф»: «Сегодня нельзя выйти на сцену»

Владимир Шахрин в Telegram-канале сообщил, что группа «Чайф» приняла решение о переносе концерта в Санкт-Петербурге на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».

Лидер рок-группы сообщил:

«Думал, что за ночь смогу осмыслить случившееся вчера чудовищное событие… В моей голове не укладывается, как это могло происходить… Как может быть такое абсолютное зло. Мы всей группой переживаем за вас… Конечно, сегодня нельзя выйти на сцену. Я не представляю, как я могу петь веселые песни».

Певец убежден, что абсолютному злу может противостоять только абсолютное добро. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте, а также пострадавшим, пишет gazeta.ru.

Шахрин назвал дату, когда состоится перенесенный концерт. Это 6 апреля.

Днем рождения группы «Чайф» принято считать 29 сентября 1985 года, когда прошел их первый концерт в свердловском ДК МЖК.

Основателями же творческого коллектива называют Владимира Шахрина и Владимира Бегунова. Они играли в одном школьном, а затем и студенческом ансамбле строительного техникума.

Во время службы в пограничных войсках музыканты познакомились с Валерием Северином – бас. Позднее к ним присоединился Вячеслав Двинин. За время существования коллектива артисты выпустили 18 студийников, 6 акустических и 6 концертных альбомов.