Шаляпин рассказал о недавно полученном наследстве

Прохор Шаляпин прославился романами с женщинами постарше, имеющими деньги. Артист никогда не скрывал, что, в основном, живет за их счет.

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Певец рассказал, что не так давно он получил наследство от бабушки своего друга. Ему досталась половина огромной квартиры площадью 400 квадратных метров. Об этом он сообщил в шоу «Пусти переночевать» во время экскурсии по квартире.

Прохор уверяет, что просто был очень внимателен к старушке, что та оценила по достоинству, пишут 7days.ru.

«Половину она оставила своему внуку, а половину мне. В современном мире это нормально. Просто вы завидуете тем, кому что-то досталось», — сообщил Шаляпин.

Дизайн комнат, как пояснил Прохор, очень напоминает интерьер дома Анастасии Волочковой. «Обожаю дом Насти. Хотел бы такой. Мне нравится «дорого-богато», - резюмировал Шаляпин.

Ранее бывшая жена Прохора Шаляпина, предприниматель Лариса Копенкина, заявила, что купит певцу новую квартиру.