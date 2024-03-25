Ольга Бузова планирует помочь жителям Белгорода после обстрелов

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram, что готова помочь жителям Белгорода после обстрелов.

Бузова заявила, что намерена финансово помогать как фондам, так и отдельным жителям. Она попросила писать ей личные сообщения, в какой помощи они нуждаются. По возможности артистка намерена читать сообщения и решать проблемы.

"Не бойтесь и не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации, мы все едины, когда у нас горе", - заявила телеведущая.

По словам Бузовой, раньше она не рассказывала о своей благотворительной деятельности, но теперь своей оглаской она хочет "максимально объединить людей".

Утром 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об обстреле Белгорода. По его словам, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре - полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении. Утром 23 марта в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Ее отменили в ночь на 24 марта.