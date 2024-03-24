Shaman написал песню-реквием в память о погибших в теракте
Певец Ярослав Дронов (Shaman) решил почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Он написал в поддержку погибших и пострадавших а также их родных новую композицию и сделал клип на свою песню. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Я не знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать...Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать», - поет Ярослав Дронов.
Ранее SHAMAN предложил свою помощь пострадавшим при стрельбе в «Крокус Сити Холле» под Москвой. Об этом он написал в своем Telegram.
«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — указал исполнитель. Он также отметил, что «все мы — одна большая семья».
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