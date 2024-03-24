Шейк отреагировала на новость о теракте

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ирина Шейк поддержала россиян после трагедии. Супермодель опубликовала фотографию билборда, на котором была надпись «Скорбим. 22.03.24». Ирина добавила к публикации эмодзи с изображениями сложенных рук и разбитого сердца.

Сегодня в России объявлен общенациональный День траура.

На данный момент погибшими в результате теракта числятся 133 человека, пострадавшими – 152, пятеро из которых – дети. На месте продолжается разбор завалов, поисковая операция продолжается, информирует gazeta.ru

Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области, стала лицом Dolce & Gabbana на показе мод в Милане.