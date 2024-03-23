Новикова обеспокоена безопасностью своих зрителей

Клара Новикова, как и другие россияне, тяжело переживает случившееся в «Крокус Сити Холле». Она рассказала, что не могла уснуть, узнав трагические новости. И призналась журналистам «Московского Комсомольца», что не понимает: как обеспечить безопасность своих зрителей?

«Я вчера вечером узнала об этой трагедии из интернета и не могла уснуть. Я живу не так далеко от этого места, часто проезжаю мимо. И сама там бывала не один раз на разных концертах. Разве мы могли подумать, что такое могло произойти? Там же была охрана, чем она была вооружена? У меня нет слов… Как перестать ходить в театры? Как перестать давать свои же концерты? Разве лично я могу обеспечить безопасность своей публики?», - переживает юмористка.

По словам председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаила Аничкина, по регламенту у представителей охраны в таких местах не должно быть оружия и других средств отражения огня.