Поргина планирует отметить день рождения Караченцова

Людмила Поргина сообщила, что в этом году ее покойному супругу Николаю Караченцову могло бы исполниться 80 лет. Актриса планирует отметить эту дату, в том числе рассматривает возможность спектакля в музее Булгакова.

По словам вдовы знаменитого актера, на «Ленком» она особенно не рассчитывает. Об этом информирует издание dni.today.

«Недавно было 80 лет Олегу Янковскому. В "Ленкоме" о нем не вспомнили! Олежик был очень нежный человек, с большим юмором. С ним было очень легко общаться. На сцене Олег был тружеником, как и вся труппа, которую привел Марк Анатольевич. Это и Леонид Броневой, и Татьяна Ивановна Пельтцер, и Евгений Павлович Леонов, и Вера Орлова, и Саша Абдулов. Маркушу они все обожали. Марк для всех них был Мастер с большой буквы», — рассказала Поргина.

Ранее Поргина рассказывала, что строительство музея Караченцова задерживается из-за проблем с канализацией. Музей планируют возвести в подмосковной Валентиновке: уже составлен план дома, есть договоренность со строительной компанией.

По словам артистки, решить вопрос с канализацией быстро не получится, но она настроена «закончить вопрос».