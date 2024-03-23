Певица Слава пожаловалась на переутомление от путешествий

Анастасия Сланевская, известная публике под сценическим псевдонимом Слава, пожаловалась на переутомление от путешествия по Африке. Дело в том, что на этот раз она выбрала не обычный тур с пляжным отдыхом, а экстремальный отдых с посещением различных экзотических мест в центре страны с большим количеством местных перелетов.

Необходимость все время быть в движении утомила певицу, пишет портал womanhit.ru.

«Переоценили мы свои силы. Очень тяжелые переезды и перелеты, а я и так укачанная гастролями. Почти каждый день перелет на приватном маленьком самолете по часу. Очень трясет и страшновато», - сообщила певица.

Сланевская сказала, что ее супруг и дети чувствуют себя прекрасно. А вот ей нехорошо в поездке.

«Мне было тяжеловато. Бабуля как никак. До сих пор укачанная, даже речь стала какая-то невнятная», - пожаловалась исполнительница.

Ранее российская певица Слава сообщила, что трижды забыла слова из своей песни «Без тебя меня нет» на концерте в городе Балаково Саратовской области. Исполнительница назвала провалы в памяти последствием усталости или старости. Слава подчеркнула, что ей «пора в отпуск».