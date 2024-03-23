СМИ: пропавший участник команды «Пикника» вышел на связь

Участник команды группы «Пикник», который пропал после начала стрельбы, жив и вышел на связь. Он спасся из горящего «Крокус Сити Холла» через подвал, сообщает nsn.fm со ссылкой на свой источник.

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Ранее музыканты говорили, что никак не удавалось отыскать одного из сотрудников. Со всеми остальными было все в порядке. Директор коллектива сообщил, что все участники группы, до которых смогли дозвониться, не пострадали.

Названы артисты, отменившие выступления после теракта в «Крокусе»

Теракт осудили десятки стран. МИД Италии выразил поддержку семьям погибших, соболезнования семьям жертв трагедии выразили МИД Португалии, Турции, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Саудовской Аравии, Казахстана, ОАЭ, Франции, Венесуэлы, Сербии, Кубы, Великобритании, Ирана, Египта, Испании и других стран. Генсек ООН Антониу Гутерриш "строжайшим образом" осудил теракт и выразил соболезнование правительству и народу России.