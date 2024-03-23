Российский и сербский актер Милош Бикович призвал помочь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Милош предлагает молиться за тех, кто погиб и материально помочь тем, кто пострадал. Об этом информируют news.ru.

«Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность, — написал он в Telegram-канале.

Количество погибших при теракте в Crocus City Hall возросло до 93 и число будет расти, сообщили ТАСС в Следственном комитете России.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения — террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.