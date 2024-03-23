Иосиф Пригожин прокомментировал теракт в «Крокусе»

Продюсер Иосиф Пригожин в субботу, 23 марта, выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Произошедшее он назвал «варварским нападением» отметив, что в результате трагедии пострадали мирные граждане. Теракт не поддается никакому оправданию и критике. Пригожин выразил надежду на поимку и «уничтожение» всех преступников и их последователей российскими властями.

— Я хочу пожелать тем, кто это сделал, чтобы они горели в аду, — заявил продюсер.

В беседе с «Пятым каналом» он также отметил, что после произошедшего один из лучших концертных залов страны будет потерян для зрителей.

В подмосковном «Крокусе», расположенном в Красногорске, вечером 22 марта произошла стрельба.

По официальным данным, в результате теракта погибло более 60 человек. По данным СМИ, число пострадавших в результате трагедии выросло до 183 человек.