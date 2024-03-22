Спиридонова рассказала о работе охраны в «Крокус Сити Холле»

Певица Анастасия Спиридонова, являющаяся частым гостем «Крокус Сити Холла», рассказала о работе охраны концертного зала. В беседе с «Московским комсомольцем» она указала, что ей всегда приходилось проходить тщательный осмотр.

В издании отметили, что звезда «Голоса» выступала в «Крокус Сити Холле» несколько дней назад.

По словам Спиридоновой, охрана в концертном зале «всегда работала на высшем уровне».

«Я, как человек, который периодически выходит на сцену "Крокуса", могу судить, как организована их работа со стороны служебного входа. Перед тем, как подойти к стойке с охраной, нужно пройти через рамку металлоискателя. Осмотр очень тщательный… фактически до нитки», — рассказала певица.

После осмотра необходимо подойти к столу с охраной и показать паспорт и если фамилия есть в пропускных списках, то тебя пропускают за кулисы. Кроме того всю эту процедуру придется проходить каждый раз при входе в «Крокус Сити Холл», отметила Спиридонова.

«Случайные люди туда пройти не могли. У служебного входа всегда собираются поклонники, которые фотографируются с артистами. Так вот, я ни разу не видела, чтобы они прошли даже в зону до прохода через металлоискатель. Они всегда стоят на улице: и в дождь, и в снег», — добавила она.

В заключение певица выразила соболезнования всем пострадавшим при теракте в концертном зале.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремели взрывы.