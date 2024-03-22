Налоговая взялась за активы Киркорова

Telegram-канал Baza сообщает, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», а также принадлежащего исполнителю магазина одежды Phill 4 you. На самого певца, по информации канала, завели дело за неуплату административного штрафа.

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Как пишет Baza, блокировка произошла в четверг, 21 марта. При этом канал уточняет, что счета заморозили за просроченную задолженность по налогам в размере 4,2 тысячи рублей.

Согласно информации Telegram-канала, сумма задолженности почти в 17 раз меньше средств, которые магазин Phill 4 you получил от государства в разгар пандемии коронавируса. Тогда, пишет Baza, ФНС выдала бутику Киркорова субсидию в размере 70 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что Следком РФ завершил следственные действия в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. В результате следствие расширило обвинение, установив, что супружеская чета легализовала не 43 млн, а 700 млн рублей.

Киркоров появился на телешоу в дизайнерском камуфляже

Блиновскому уже предъявили обвинение в окончательной редакции, вину он не признает. Позиция самой «королевы марафонов» с начала расследования также не изменилась: она признает вину лишь частично, а именно — в неуплате налогов.