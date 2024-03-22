Волочкова ответила на фото Лазарева с ее картонной копией

Танцовщица Анастасия Волочкова ответила на фото певца Сергея Лазарева с ее картонной копией. Как сообщает StarHit, балерина потребовала от него цветы в качестве извинений.

© Соцсети

Напомним, что в 2023 году между Лазаревым и Волочковой произошел конфликт. Балерина подошла к артисту на ковровой дорожке «Золотого граммофона» с просьбой сделать совместный снимок, но получила отказ. Впоследствии фанаты танцовщицы набросились на Лазарева с критикой в Сети.

Накануне исполнитель принял участие в «Шоу Воли», где ему предложили сделать с картонной фигурой Волочковой.

«Вот и сфотографировались с Сергеем Лазаревым. Это случилось!» — написала Волочкова.

Она отметила, что уважает творчество артиста, однако «традиционно» мужчина должен «в качестве извинения» преподносить женщине цветы и открытку.

«К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений я отношусь терпимо, так как это индивидуальный выбор каждого человека. Но мое фото с Мальдив выбрали красивое», — добавила балерина.

Она также пошутила, что хотела бы получить свою картонную копию с «вертикальным шпагатом Волочковой» в качестве подарка для своего дома.