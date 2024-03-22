Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил скорый уход со сцены, отметив, что ему все труднее дается концертная деятельность. Об этом он рассказал «Газете.ru».

«Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», - пояснил артист.

При этом он отметил, что продолжает «писать не меньше 15-20 новых песен в год», и намерен и дальше получать удовольствие от своей профессии, даже если больше не будет выступать.

«Главное - не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А еще, есть много интересного и кроме творчества», - заметил Лещенко.

Ранее Telegram-канал Shot сравнил райдеры популярных артистов Егора Крида и Льва Лещенко. Выяснилось, что у Лещенко нет особых предпочтений по поводу номера в гостинице и пожеланий по поводу охраны. В отличие от Крида, он также весьма скромен в райдере по еде, а выступление артиста обойдется в 1,7 млн рублей.

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В райдере Крида, кроме непосредственно оплаты за концерт в 10 млн рублей, присутствуют такие требования, как масло гхи, отварной бурый рис, авокадо, физалис и орехи макадамия, а также кроссовки Nike Air Force 1. Особо оговаривается, что должно быть в номере отеля и даже рост охранников, которых должна предоставить принимающая сторона.