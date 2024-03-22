Лев Лещенко допустил скорый уход со сцены
Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил скорый уход со сцены, отметив, что ему все труднее дается концертная деятельность. Об этом он рассказал «Газете.ru».
«Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», - пояснил артист.
При этом он отметил, что продолжает «писать не меньше 15-20 новых песен в год», и намерен и дальше получать удовольствие от своей профессии, даже если больше не будет выступать.
«Главное - не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А еще, есть много интересного и кроме творчества», - заметил Лещенко.
Ранее Telegram-канал Shot сравнил райдеры популярных артистов Егора Крида и Льва Лещенко. Выяснилось, что у Лещенко нет особых предпочтений по поводу номера в гостинице и пожеланий по поводу охраны. В отличие от Крида, он также весьма скромен в райдере по еде, а выступление артиста обойдется в 1,7 млн рублей.
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В райдере Крида, кроме непосредственно оплаты за концерт в 10 млн рублей, присутствуют такие требования, как масло гхи, отварной бурый рис, авокадо, физалис и орехи макадамия, а также кроссовки Nike Air Force 1. Особо оговаривается, что должно быть в номере отеля и даже рост охранников, которых должна предоставить принимающая сторона.