Бренд «Третье Сентября» зарегистрировал не Шуфутинский

Словосочетание "Третье сентября" зарегистрировано в качестве товарного знака. Как выяснила "Газета.Ru", бренд зарегистрировал не исполняющий хит "Третье сентября" уже 30 лет шансонье Михаил Шуфутинский. Товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности зарегистрировал поэт и композитор Игорь Николаев - автор песни.

Согласно соответствующей документации, под брендом можно будет оказывать широкий спектр услуг и продавать самые разнообразные товары. "Третьим сентября" можно будет, например, назвать онлайн-сервис для скачивания цифровой музыки, студию по производству рекламных фильмов, компанию по розничной торговле хлебобулочными изделиями, теле- или радиоканал и оказывать под этим названием услуги по аренде комнатных аквариумов.

Кроме того, авторские права на название распространяются на тату-салоны, барбершопы, компании, занимающиеся стоматологией, оказывающие услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания, по послеродовому уходу, услуги по оплодотворению в пробирке и даже хосписы. В 2023 году критик Евгений Бабичев выражал мнение, что песня "Третье сентября" стала популярной из-за большого количества мемов и комментариев от пользователей сети.