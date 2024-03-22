Лоза раскритиковал Пугачеву после оскорбления россиян

Композитор, певец Юрий Лоза прокомментировал разгоревшийся конфликт между Аллой Пугачевой и певцом Стасом Михайловым. Выяснение отношений вылилось в ряд скандальных публикаций в соцсетях.

Конфликт начался с заявления Стаса Михайлова, что покинувшие Россию артисты вернутся обратно на коленях. В ответ на это заявление Алла Пугачева сообщила в своих соцсетях, что встать на колени у нее не получится в силу возраста, а в завершение речи обозвала Михайлова. А чуть позже Алла Пугачева выложила видеоролик, на котором танцует под украинскую песню.

Обсуждение поведения артистки не на шутку разозлило Юрия Лозу.

«Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Самое страшное для Пугачевой будет забвение, если вы перестанете ее пиарить», – заявил «Аргументам и фактам» Лоза.

Также Лоза обратил внимание, что ценности как певица Алла Пугачева давно уже не представляет.

«Закрыли тему Пугачевой! Нету ее, артистки, той Пугачевой больше нету!» – подытожил певец.

Ранее на «ФедералПресс» сообщалось, что Лолита назвала Пугачеву фундаментом российской эстрады. Она уверена, что без критики Примадонны «растеклась бы, как лужа».