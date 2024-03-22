Вдова Грачевского рассказала о личной жизни после смерти мужа

Вдова Бориса Грачевского рассказала об ухаживаниях мужчин после смерти мужа. Она призналась, что ей действительно оказывают знаки внимания, но это все не имеет значения, так как она до сих пор не отпустила супруга.

© Passion.ru

Несмотря на то, что создатель «Ералаша» ушел их жизни более трех лет назад, Екатерина Белоцерковская все еще грустит и не может смириться с его потерей. Личная жизнь у нее не складывается, да она и не стремится ее наладить, так как ей не нужен никто, кроме Грачевского. По словам вдовы, у нее есть только один мужчина сейчас – и это ее сын Филипп.

«За мной пытаются ухаживать мужчины, но это бесполезно. Это сложный вопрос — как я живу… Конечно, сложно, конечно, плачу — бывает все. Но ничего. Боря как-то помогает мне сверху, и я продолжаю жить», - призналась Екатерина в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия».

Белоцерковская заверила, что для нее Борис по-прежнему жив, и она никогда о нем не забывает. Она уверена, что он всегда рядом, поэтому не может представить себя с другим мужчиной. Вдова Грачевского в прошлом году даже говорила о том, что собирается вновь забеременеть от покойного мужа при помощи сохраненного биоматериала. Но пока еще на это не решилась.

Ранее вдова Бориса Грачевского заявила, что ее сын до сих пор не был на могиле отца.