Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Привет, Андрей»

Народный артист РФ, певец, музыкант Игорь Николаев подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Привет, Андрей».

Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно заявке, товарный знак «Привет, Андрей» регистрируется по следующим классам международной классификации товаров и услуг: №9, 21, 25, 35, 38, 41, 42 и 44, что позволяет производить и продавать под этим брендом музыку, видеоигры, кухонную утварь, NFT-токены, лампы и светодиоды, навигационные приборы, свиньи-копилки, игрушки, одежду и женское нижнее белье, заниматься организацией трансляций и подкастов в интернете, а также создавать мессенджеры под этим брендом.

По данным Роспатента, заявку на регистрацию бренда подал Игорь Юрьевич Николаев. На него уже зарегистрированы товарные знаки «Дельфин и русалка», «Две истории» и «Выпьем за любовь».

Текст и музыку к песне «Привет, Андрей» написал Игорь Николаев для певицы Ирины Аллегровой.