Муж блогерши Лерчек на фоне развода подарил ей часы за три миллиона рублей

Муж российской блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, бизнесмен Артем Чекалин на фоне развода преподнес ей роскошный подарок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша поделилась в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором показала процесс распаковки презента в честь дня рождения сына. Так, на размещенных кадрах видно, что в большой коробке находились швейцарские часы бренда Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Стоимость подобной модели начинается от трех миллионов рублей.

При этом Чекалин отметил, что на внутренней стороне аксессуаре присутствует гравировка. «Спасибо за детей. Артем», — гласит надпись.

В феврале Лерчек высказалась о любви к роскошным вещам. Тогда блогерша показала журналистке Лауре Джугелии свою гардеробную и рассказала, что большинство вещей ее коллекции из ассортимента российских брендов. Среди них оказались марки COY, Say no more, Sorelle и другие.