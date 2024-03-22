Олег Меньшиков вывел в свет молодую жену

Анастасия Черновая младше актера на 23 года

Олег Меньшиков счастлив в браке более 20 лет. Его избранницей стала Анастасия Черновая. И хотя она младше артиста на 23 года, уже многие годы пара живет душа в душу. Они редко появляются на публике, но накануне сделали исключение. Меньшиков с женой пришли в кинотеатр «Октябрь» на одну из светских премьер. В Сети уже обсудили то, как молодо выглядит 63-летний актер рядом с молодой супругой. Годы его совсем не берут. «Меня встреча с Настей дисциплинировала во многом, очень многому научила и продолжает учить. Это и ответственность, и укрощение себя. Ты перестаешь думать о себе. Раньше я не брал ни за кого ответственности, только за себя», — рассказывал артист в одном из интервью.